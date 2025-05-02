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Kontrolden çıkan otomobil 40 metre yükseklikten tarlaya uçtu

Karabük’ten Kastamonu’ya Fiat-Tofaş marka araçlarıyla gezintiye çıkan 4 arkadaş, yaklaşık 40 metre yükseklikten tarlaya uçarak taklalar attı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil 40 metre yükseklikten tarlaya uçtu

Kaza, Kastamonu-Karabük Karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Kastamonu’ya gezmek için gelen Erdi B. idaresindeki Tofaş marka otomobil, Kurubenzinlik kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yol kenarındaki bariyerleri kıran otomobil, yaklaşık 40 metreden buğday ekili tarım arazisine yuvarlandı. Kazada sürücü Erdi B. ile araçta yolcu olarak bulunan İlknur O., Yusuf K. ve Abdüssamet Ö. sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla birlikte kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kastamonu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Kazada yaralanan Erdi B. ile İlknur O., Yusuf K. ve Abdüssamet Ö., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından itfaiye ekipleri, araçta incelemelerde bulunarak elektrik aksamını kesti. Polis ve trafik ekipleri de, çevrede güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza yapan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak yediemin otoparkına çekildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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