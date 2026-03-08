HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Haydere Mahallesi yolu üzeri mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AGJ 669 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlara ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisi araç hurdaya dönerken, içerisindekiler de sıkıştı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı 1

Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı 2

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan Ahmet Demir ve Fikriye Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta sıkışan yabancı uyruklu G.T. ise Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan G.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Ahmet ve Fikriye Demir'in cansız bedenleri de hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Macron'dan İlham Aliyev'e tahliye için teşekkürMacron'dan İlham Aliyev'e tahliye için teşekkür
Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıBakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.