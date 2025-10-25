HABER

Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Plajlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindekiotomobil, Plajlar mevkiine yaklaşırken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre kazanın, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldiği değerlendirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

