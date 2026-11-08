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Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyere çarptı. Yaşanan kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafakemalpaşa’dan Güllüce istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, araç içerisinde sıkışan diğer yaralı ise olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen emniyet güçleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği ve otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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