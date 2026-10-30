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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Kaza, Ambarcık ve Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ambarcık ve Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki otomobil, köprüden geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazada sürücü F.Y. ile otomobilde bulunan eşi E.Y. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçta bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı 1

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı 2

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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