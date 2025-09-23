Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Kaza Karabük - Yenice kara yolu Yassıkaya Tüneli mevkiinde meydana geldi. Tolga İ. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Selma İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır