Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 3 yaralı

Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne süratli şekilde giden otomobil, Bitez Kavşağı’nda kontrolden çıktı. Önce kaldırıma çıkan otomobil, yola uçarken telefon kablosuna takılıp direği yıktı. Hızını alamayan araç, servis yolu kenarındaki binanın altında bulunan iş yerine girdi. Araçta bulunan 3 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası çıkan yangın ise, tesadüfen bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. B.S.T., H.A. ve H.A. isimli yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır