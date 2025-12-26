HABER

Kontrolden çıkan otomobil önce takla attı sonra direğe çaptı: 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak direğe çarıptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl merkeze seyir halinde olan Mustafa Can S. (18) idaresindeki 16 AZ 385 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak takla atan araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yan durdu.

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular G.S. (17) ile İ.T.G. (17) yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

