HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpınca alev aldı: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpınca alev aldı: 2 yaralı

Limandere Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, G.C. idaresindeki 54 ADA 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobil çarpmanın etkisiyle alev aldı. Yaralılar ile yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kartepe’de genç yetenekler sanatla buluştuKartepe’de genç yetenekler sanatla buluştu
Aydın'da kaçak sigara operasyonu! 1 kişiye gözaltıAydın'da kaçak sigara operasyonu! 1 kişiye gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın...

Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın...

Hindistan'da feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: 244 kişiyi taşıyordu...

Hindistan'da feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: 244 kişiyi taşıyordu...

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

Kütahya'da deprem fırtınası! 1,5 ayda bin 250 sarsıntı

Kütahya'da deprem fırtınası! 1,5 ayda bin 250 sarsıntı

Özgür Özel, Adalet Bakanı ile görüştüğünü duyurdu! "Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı"

Özgür Özel, Adalet Bakanı ile görüştüğünü duyurdu! "Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.