Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kepez bölgesinde yaşandı. Müzeyyen Ö.’nün kullandığı 01 PP 200 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır