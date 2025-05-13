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Kontrolden çıkan otomobil sondaj makinesine çarptı! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin sondaj makinasına çarptığı kazada anne ile 9 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil sondaj makinesine çarptı! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Merve Ü. idaresindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sondaj makinesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merve Ü. ve araç içerisinde bulunan 9 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Ankara anne hayatını kaybetti kaza
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