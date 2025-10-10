HABER

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına çarptı: 1 ölü

Aydın’ın Germencik ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak sulama kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına çarptı: 1 ölü

Aydın’ın Germencik ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak sulama kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ayşe Genel (41) idaresindeki 09 ADZ 825 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü Genel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın
