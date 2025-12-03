HABER

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil önce refüje ardından 4 ağaca çarpıp takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Nevşehir Ürgüp Karayolu Ceza Evi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 AR 511 plakalı Fiat Tofaş marka araç, kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan taşlara daha sonra 4 ağaca çarparak takla attı.

AĞIR YARALANAN ARAÇ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ürgüp- Nevşehir karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

03 Aralık 2025
03 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
