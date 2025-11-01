HABER

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Ovacık kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ö.A. idaresindeki 78 AAL 166 plakalı otomobil, Ovacık yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Ö.A. ile araçta yolcu olarak bulunan G.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

