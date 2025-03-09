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  4. Kontrolden çıkan yakıt tankeri başka araca çarparak devrildi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan yakıt tankeri başka araca çarparak devrildi: 2 yaralı

09.03.2025 11:27
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Gaziantep'te yola dökülen yağdan dolayı kontrolden çıkan yakıt tankeri, karşı şeritten gelen bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken tankerdeki yakıt ise yola aktı.

Kontrolden çıkan yakıt tankeri başka araca çarparak devrildi: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nurdağı-Bahçe karayolu Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen yakıt tankeri, yola dökülen yağdan dolayı kontrolden çıktı. Savrulan yakıt tankeri, yolun karşı tarafına geçerek plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araca çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile soruşturma başlatılırken yan yatan tankerdeki yakıt ise yola aktı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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