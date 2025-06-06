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Kontrolden çıkarak ağaçlık alana giren otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana giren otomobilde biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkarak ağaçlık alana giren otomobilde 3 kişi yaralandı

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B., idaresindeki 35 BGH 188 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B. ve 7 yaşındaki A.A.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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