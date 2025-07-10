Kontrolden çıkıp küfürlü yanıtlar vermişti! Grok'un yeni modeli Grok 4 duyuruldu: İşte özellikleri!

Grok son günlerin en çok konuşulan yapay zeka sohbet robotlarından birisi. Çünkü hafta sonu yapılan güncellemeyle birlikte Grok'un verdiği cevaplarda büyük bir değişim meydana gelmişti. Daha önce küfür ve hakaret içeren cevaplar vermekten kaçınan Grok, güncelleme sonrasında çeşitli konularda yaptığı uygunsuz paylaşımlar yapmış ve tepki çekmişti. Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu. Şimdi ise kontrolden çıkıp küfürlü yanıtlar veren Grok'un yeni modeli çıktı.

YENİ YAPAY ZEKA MODELİ GROK 4 TANITILDI

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yeni yapay zeka modeli Grok 4’ü tanıttı. Grok 4, “Grok 4” ve “Grok 4 Heavy” olmak üzere iki farklı versiyona sahip.

İlk olarak Grok 4'ten bahsedelim. xAI, Grok 4’ün matematik, beşerî bilimler ve doğa bilimleri gibi konularda binlerce kitle kaynaklı soruyu yanıtlamayı amaçlayan zorlu bir test olan Humanity’s Last Exam gibi çeşitli kıyaslamalarda öncü düzeyde performans gösterdiğini iddia etti.

GROK 4 HEAVY "ÇOKLU AJAN" DESTEĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Grok 4 Heavy ise şirketin “çoklu ajan” versiyonu olup artırılmış performans sunuyor. Musk’a göre Grok 4 Heavy, aynı anda birden fazla ajanı bir sorun üzerinde çalıştırıyor ve ardından her biri “bir çalışma grubu gibi” işlerini karşılaştırarak en iyi cevabı buluyor.

SUPERGROK HEAVY: 300 DOLARLIK ABONELİK PLANI

Grok 4 ve Grok 4 Heavy ile birlikte, xAI şimdiye kadarki en pahalı yapay zeka abonelik planı olan, aylık 300 dolarlık SuperGrok Heavy planını da başlattı. Bu plana abone olanlar, Grok 4 Heavy’ye erken erişim ve yeni özellikleri herkesten önce kullanma hakkı kazanıyor. SuperGrok Heavy aboneleri, xAI’ın önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği bazı yeni ürünlere de erken erişim elde edebilecek.

RAKİBİ GPT-5

Grok 4’e yönelik beklentiler oldukça yüksek. xAI’ın son modeli, bu yazın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkması beklenen OpenAI’nin yeni modeli GPT-5 ile rekabet edecek.