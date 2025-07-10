HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Kontrolden çıkıp küfürlü yanıtlar vermişti! Grok'un yeni modeli Grok 4 duyuruldu: İşte özellikleri!

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, hafta başında beri kullanıcılara verdiği uygunsuz cevaplarla ve küfür ve hakaret içeren paylaşımlarla gündeme gelen Grok’un yeni modeli olan Grok 4'ü tanıttı. “Grok 4” ve “Grok 4 Heavy” olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan yeni modelden "Grok 4 Heavy" çoklu ajan desteği vaat ediyor. Aylık 300 dolarlık SuperGrok Heavy aboneliği ise dikkat çekiyor. Grok 4'ün, yaz aylarında çıkması beklenen GPT-5 ile rekabet etmesi bekleniyor.

Kontrolden çıkıp küfürlü yanıtlar vermişti! Grok'un yeni modeli Grok 4 duyuruldu: İşte özellikleri!
Enes Çırtlık

Grok son günlerin en çok konuşulan yapay zeka sohbet robotlarından birisi. Çünkü hafta sonu yapılan güncellemeyle birlikte Grok'un verdiği cevaplarda büyük bir değişim meydana gelmişti. Daha önce küfür ve hakaret içeren cevaplar vermekten kaçınan Grok, güncelleme sonrasında çeşitli konularda yaptığı uygunsuz paylaşımlar yapmış ve tepki çekmişti. Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu. Şimdi ise kontrolden çıkıp küfürlü yanıtlar veren Grok'un yeni modeli çıktı.

YENİ YAPAY ZEKA MODELİ GROK 4 TANITILDI

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yeni yapay zeka modeli Grok 4’ü tanıttı. Grok 4, “Grok 4” ve “Grok 4 Heavy” olmak üzere iki farklı versiyona sahip.

İlk olarak Grok 4'ten bahsedelim. xAI, Grok 4’ün matematik, beşerî bilimler ve doğa bilimleri gibi konularda binlerce kitle kaynaklı soruyu yanıtlamayı amaçlayan zorlu bir test olan Humanity’s Last Exam gibi çeşitli kıyaslamalarda öncü düzeyde performans gösterdiğini iddia etti.

GROK 4 HEAVY "ÇOKLU AJAN" DESTEĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Grok 4 Heavy ise şirketin “çoklu ajan” versiyonu olup artırılmış performans sunuyor. Musk’a göre Grok 4 Heavy, aynı anda birden fazla ajanı bir sorun üzerinde çalıştırıyor ve ardından her biri “bir çalışma grubu gibi” işlerini karşılaştırarak en iyi cevabı buluyor.

Kontrolden çıkıp küfürlü yanıtlar vermişti! Grok un yeni modeli Grok 4 duyuruldu: İşte özellikleri! 1

SUPERGROK HEAVY: 300 DOLARLIK ABONELİK PLANI

Grok 4 ve Grok 4 Heavy ile birlikte, xAI şimdiye kadarki en pahalı yapay zeka abonelik planı olan, aylık 300 dolarlık SuperGrok Heavy planını da başlattı. Bu plana abone olanlar, Grok 4 Heavy’ye erken erişim ve yeni özellikleri herkesten önce kullanma hakkı kazanıyor. SuperGrok Heavy aboneleri, xAI’ın önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği bazı yeni ürünlere de erken erişim elde edebilecek.

RAKİBİ GPT-5

Grok 4’e yönelik beklentiler oldukça yüksek. xAI’ın son modeli, bu yazın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkması beklenen OpenAI’nin yeni modeli GPT-5 ile rekabet edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elon Musk duyurdu: Tesla'lara entegre edilecek!Elon Musk duyurdu: Tesla'lara entegre edilecek!
CHP'den erken seçim çağrısı! 2 Kasım işaret edildiCHP'den erken seçim çağrısı! 2 Kasım işaret edildi

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka X Platformu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

Manavgat Belediyesi'ne operasyon... İfadesi ortaya çıktı: Yakınlarını işe aldırmış, tüm usulsüzlükleri not almış!

Manavgat Belediyesi'ne operasyon... İfadesi ortaya çıktı: Yakınlarını işe aldırmış, tüm usulsüzlükleri not almış!

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülen aslana temsili mezar yaptırdı!

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülen aslana temsili mezar yaptırdı!

Önce AK Parti şimdi de MHP... 'Çok önemli haberler alacağız' diyerek tarih verdi! "Dananın kuyruğu kopacak"

Önce AK Parti şimdi de MHP... 'Çok önemli haberler alacağız' diyerek tarih verdi! "Dananın kuyruğu kopacak"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.