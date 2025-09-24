Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu: O anlar kamerada

Olay, dün Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alanında yapılan kontrollü patlatma sırasında etrafa saçılan taşlar mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle savrulan taş parçaları bazı evlerin ve dükkanların camlarını kırarken, park halindeki araçlarda ise maddi hasara neden oldu.

VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI

Patlatma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, patlama nedeniyle kameranın şiddetle sallandığı, o sırada sokakta bulunan iki kedinin korkuyla kaçtığı anlar dikkat çekti.

