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'Kontrollü yıkım' kontrolden çıktı, ünlü oyuncunun evinin duvarı da yıkıldı!

Güngören’de bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından yan tarafındaki binanın 4'üncü ve 5'inci katlarının banyolarında duvarların olmadığı ortaya çıktı. Yıkın sırasında ise, yan binanın 2 dairesinde hasar oluştu. İnceleme için gelen belediye ekipleri, hasar gören bina hakkında da daha önce yıkım kararı verildiğini belirledi. Yıkım sırasında zarar gören dairede ise bir dönem Kurtlar Vadisi, Seksenler ve Şahane Damat gibi dizilerde rol alan oyuncu Orhan Yaylacıkoral'ın yaşadığı

'Kontrollü yıkım' kontrolden çıktı, ünlü oyuncunun evinin duvarı da yıkıldı!

Olay saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılırken, bitişiğindeki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki 2 daire hasar gördü. Ayrıca binanın 4'üncü ve 5'inci katlarının banyo duvarlarının olmadığı ortaya çıktı.

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı, ünlü oyuncunun evinin duvarı da yıkıldı! 1

İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, yıkımı durdurarak incelemelerde bulundu. Belediye ekiplerinin çalışmasında, yıkım sırasında hasar gören bina hakkında da daha önce riskli yapı olarak belirlendiği ve yıkılması yönünde karar alındığı tespit edildi. Daire sahiplerinin binayı boşaltmaya başladığı öğrenildi

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı, ünlü oyuncunun evinin duvarı da yıkıldı! 2

‘BİZİM BİNAYA DA YIKIM KARARI GELMİŞTİ’

Yıkım sırasında zarar gören dairede ise bir dönem Kurtlar Vadisi, Seksenler ve Şahane Damat gibi dizilerde rol alan oyuncu Orhan Yaylacıkoral'ın yaşadığı ortaya çıktı.

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı, ünlü oyuncunun evinin duvarı da yıkıldı! 3

"KEPÇE ALTTAKİ DAİRELERE DE ZARAR VERDİ"

Evinde hasar oluşan Orhan Yaylacıkoral, "Maalesef bizim 4'üncü ve 5'inci katlarda banyo duvarı yokmuş. O duvarlar yan binanın duvarlarıymış. Yıkılırken kazara kepçe alttaki dairelere de zarar verdi. Yani yıkım zamanında böyle şeyler olabiliyor. Belediyeden arkadaşlar geldi. İlgilendiler sağ olsunlar. Yarın gelip masraflarla ilgili detaylı bir çalışma yapacaklar. Herkesin masrafı ödenecek. Bizim salonda 2 küçük delik açıldı. Haliyle içerisi toz oldu. Sağ olsunlar yarın halıları yıkatacaklar, koltukları yıkatacaklar. Delikleri de kapatacaklar. Öyle bir anlaşmamız var. Bizim binaya da yıkım kararı gelmişti. Arkadaşları da çok zorlamak istemiyoruz. Masrafları karşılarlarsa mutlu mesut ayrılacağız" dedi.

(DHA)

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Güngören bina yıkım
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