HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı

Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşıdan gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı
Çiğdem Sevinç

Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşıdan gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşandı. A.G. idaresindeki otomobil, karşıdan gelen S.R. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Otomobilin içerisindeki 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olan otomobil sürücüsünün kontrolden çıkıp kamyonete çarptığı anlar kaydedildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır""Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"
Kural tanımayan sürücülere ceza yazıldıKural tanımayan sürücülere ceza yazıldı

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"

İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.