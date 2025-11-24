HABER

Konuşma bahanesiyle evinden aldı! Eski eşini sokak ortasında katletti

Bir kadın cinayeti daha! İstanbul'da yaşanan korkunç olayın görüntüleri kan dondurdu. Bir cani, eski eşini konuşma bahanesiyle evinden aldı. Takside yaşanan tartışmanın ardından kadın arabadan indiği anda cani silahına sarıldı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kağıthane'de bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle evinden taksiyle alan Enis S. (45), araçta çıkan tartışmanın ardından eski eşini silahla vurdu. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken kaçmaya çalışan şüpheli olayda kullandığı silahla yakalandı.

TARTIŞMA TAKSİDE BAŞLADI

Olay, saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı. Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı.

KADIN İNMEK İSTEDİ...

Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

İKİNCİ EVLİLİKLERİYMİŞ

Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

