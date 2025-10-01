Konya 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık ise 23°C ile 29°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken dikkatli olmakta fayda var. Sabah ve akşamları yanınıza bir ceket almanız önerilir. Gündüz saatlerinde güneşli hava koşullarına dikkat edin. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de sağlığınız için gereklidir.