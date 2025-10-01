HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C ile 20°C arasında değişecek.

Konya 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık ise 23°C ile 29°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken dikkatli olmakta fayda var. Sabah ve akşamları yanınıza bir ceket almanız önerilir. Gündüz saatlerinde güneşli hava koşullarına dikkat edin. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de sağlığınız için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Almanya'yı panikleten olay! Münih'te art arda patlamalar yaşandı; can kaybı varSon dakika | Almanya'yı panikleten olay! Münih'te art arda patlamalar yaşandı; can kaybı var
TikTok rakibi: OpenAI, Sora uygulamasını duyurdu! Yeni Sora 2 modeli de tanıtıldıTikTok rakibi: OpenAI, Sora uygulamasını duyurdu! Yeni Sora 2 modeli de tanıtıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.