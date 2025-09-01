HABER

Konya 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Konya'da 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 20°C ile 34°C arasında değişecek. Gün boyunca az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Nem oranı %30 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 11.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:20, gün batımı saati ise 19:19'dur.

2 Eylül Salı günü sıcaklıkların 19°C ile 32°C arasında olması bekleniyor. 3 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 18°C ile 30°C arasında seyredecek. Açık ve güneşli hava koşulları devam edecek. Nem oranı %30 ile %55 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/saat ile 15 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Şapka takılması önerilir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulması sağlanmalıdır. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalı. Bu, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalı. Uyku kalitesi artırılacaktır. Ağaç gölgelerinde vakit geçirmek veya kapalı alanlarda kalmak da faydalıdır.

Hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları biraz düşecektir. 7 Eylül Pazar günü sıcaklık 13°C ile 28°C arasında olacaktır. Bu tarihlerde hava koşulları daha serin ve rahatlatıcı olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Gerekli durumlarda uygun kıyafetler giyilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Vücut ısısının dengede tutulmasına özen gösterilmelidir.

