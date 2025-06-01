Konya 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak beklenmektedir. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır.

2 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanaklar devam edecektir. Sıcaklıklar 21°C ile 11°C arasında değişecektir. 3 Haziran Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülmektedir. Sıcaklık 22°C ile 11°C arasında seyredecektir. 4 Haziran Çarşamba günü parlak güneş ışığı beklenmekte, sıcaklık 26°C'ye kadar yükselebilir. 5 Haziran Perşembe günü güneşli hava devam edecek. Sıcaklık 28°C'ye ulaşacaktır. 6 Haziran Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava görülecektir. Sıcaklık 30°C civarında olacaktır. 7 Haziran Cumartesi günü de güneşli hava sürecek. Sıcaklık 29°C ile 16°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.