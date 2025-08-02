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Konya 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu.

Konya 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Konya'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz en yüksek sıcaklık 32°C, gece ise en düşük sıcaklık 20°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü sıcaklık 33°C, 4 Ağustos Pazartesi günü 32°C ve 5 Ağustos Salı günü 33°C civarında öngörülmektedir.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek, vücut sağlığını korumak açısından gereklidir. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin yoğun olduğu saatlerde dinlenmeli ve uygun koruyucu giysiler kullanmalıdır.

Sıcak hava koşulları, orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir. Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması, ekosistem ve insan sağlığı açısından kritik öneme sahiptir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Bu dönemde, kişisel sağlık ve çevre güvenliği için gerekli önlemleri almak büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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