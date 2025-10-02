Konya 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıklarının 22°C civarında, gece ise 9°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar sonbaharın serin havasını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacaktır. 3 Ekim Cuma günü hava, parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında kalacaktır. 4 Ekim Cumartesi günü hava, güneşli bir şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 13°C civarında olacaktır. 5 Ekim Pazar günü, hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 24°C, gece sıcaklıkları 10°C civarında seyredecektir. Bu sıcaklık değerleri sonbaharın tipik özelliklerini göstermektedir.

Sonbahar aylarında hava hızla değişebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Bu durum, erken saatlerde işe veya okula gidenler için soğuk bir hava anlamına gelir. Bu nedenle sabahları daha kalın giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont veya hırka bulundurmak da iyi olur.

Sonbahar aylarında sabah ve akşam saatlerinde sisli havalar görülebilir. Bu durum, trafikte olanlar için görüş mesafesini azaltabilir. Görüş kaybı kazalara neden olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz. Dikkatli olmak, güvenliğiniz açısından önemlidir.

Sonbaharda bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Bu dönemde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma riski artar. Bu nedenle düzenli ellerinizi yıkamalı, dengeli beslenmeli ve yeterince uyumalısınız. Ayrıca kalabalık ortamlardan uzak durarak hastalıklardan korunma yollarını araştırmalısınız.

Sonuç olarak 2 Ekim 2025 Perşembe günü Konya'da hava, güneşli ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 9°C civarında kalacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmemektedir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini dikkate almalısınız. Uygun giyinmek ve trafik kurallarına dikkat etmek önemlidir. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına özen göstererek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.