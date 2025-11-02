Konya 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, yüksek bulutlar arasından görünen güneş ışıklarıyla birlikte 20°C civarında olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık ise 20°C tahmin ediliyor. Nem oranı %28 olacak. Rüzgar hızı 9.3 km/saat ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:16 olarak belirlenmiştir. Gün batımı saati ise 17:49'dur.

Üçüncü gün, 3 Kasım Pazartesi, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 21°C arasında değişecek. Dördüncü gün, 4 Kasım Salı, güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile 22°C arasında olacak. Beşinci gün, 5 Kasım Çarşamba, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 20°C arasında seyredecek. Altıncı gün, 6 Kasım Perşembe, yine bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 4°C ile 22°C arasında değişim gösterecek. Bu durum, Konya'nın tipik iklimine uygun bir seyir izliyor. Günlük sıcaklık farkları, sabah ve akşam saatlerinde belirgin olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olacak. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirebilirsiniz. Rüzgar hızı 9.3 km/saat civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.