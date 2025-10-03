Konya 03 Ekim Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

3 Ekim 2025 Cuma günü Konya'da hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 23°C. En düşük sıcaklık ise 10°C civarındadır. Nem oranı %47 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.8 km/s olacak. Gün doğumu saati 06:51, gün batımı ise 18:32'dir.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 4 Ekim Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 25°C ile 8°C arasında değişecek. 5 Ekim Pazar günü hava az bulutlu. Sıcaklıklar 29°C ile 4°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bu yöntem yararlıdır. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğundan açık hava etkinliklerinde olumsuz etkiler beklenmiyor. Hava koşullarının ılıman olması, tarım ve hayvancılık faaliyetleri için elverişli bir dönem sağlıyor.