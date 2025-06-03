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Konya 03 Haziran Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 22°C, gece ise 10°C civarında olacak.

Konya 03 Haziran Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Konya'nın tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 10°C olacak. Bu gün yağmurlu bir hava beklenmektedir. 5 Haziran Perşembe günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 6 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece 10°C civarında olacak ve yağmurlu bir hava bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece 11°C olacak. Açık bir hava beklenmektedir. 8 Haziran Pazar günü de benzer sıcaklıklar öngörülmekte yine yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler bulundurmak önemlidir. Hava sıcaklıklarının gündüz ve gece arasında belirgin farklar gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirmek, rahatsızlık yaşamamanız için faydalı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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