HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Konya 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca en yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 16°C civarında olacak. Nem oranı %53. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 06:30, gün batımı ise 19:45'te gerçekleşecek.

5 Eylül Cuma günü en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık 18°C olacak. 6 Eylül Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık 16°C civarında seyredecek. 7 Eylül Pazar günü hava daha serin olacak. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte öğle saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak önerilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, aşırı ısınmayı engelleyebilir.

Rüzgar hızının 15 km/saat civarında olması, hafif esintiler sağlayarak hava sıcaklığını dengeleyebilir. Bu nedenle rüzgarlı saatleri değerlendirerek dışarıda vakit geçirmek daha konforlu olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve kişisel bakım ürünlerini doğru seçmek, bu sıcak günleri daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladıCHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı
Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.