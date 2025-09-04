Konya 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca en yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 16°C civarında olacak. Nem oranı %53. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 06:30, gün batımı ise 19:45'te gerçekleşecek.

5 Eylül Cuma günü en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık 18°C olacak. 6 Eylül Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık 16°C civarında seyredecek. 7 Eylül Pazar günü hava daha serin olacak. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte öğle saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak önerilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, aşırı ısınmayı engelleyebilir.

Rüzgar hızının 15 km/saat civarında olması, hafif esintiler sağlayarak hava sıcaklığını dengeleyebilir. Bu nedenle rüzgarlı saatleri değerlendirerek dışarıda vakit geçirmek daha konforlu olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve kişisel bakım ürünlerini doğru seçmek, bu sıcak günleri daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.