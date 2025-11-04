HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 04 Kasım Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Sıcaklık 22°C civarında seyrederken, önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları beklenmektedir. Tarım faaliyetleri için bu ılıman hava, önemli bir avantaj sunmaktadır. Ancak, gece saatlerinde oluşabilecek don riski nedeniyle çiftçilerin önlem alması gerekmektedir. Dış mekan etkinlikleri için uygun olan durum, ani değişimlere karşı dikkatli olmayı da şart koşmaktadır.

Konya 04 Kasım Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olarak öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 22°C civarında olması beklenmektedir. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi tahmin edilmektedir. 5 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 21°C, 6 Kasım Perşembe günü 20°C, 7 Kasım Cuma günü ise 20°C civarında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman olması tarım faaliyetleri için önem taşımaktadır. Bununla birlikte, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesi don riski yaratmaktadır. Çiftçilerin hassas ürünlerin bulunduğu bölgelerde, gece örtüleme veya sulama gibi önlemler alması gerekmektedir. Bu durum, don zararlarını en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Bu dönemde havasının ılıman olması açık hava etkinlikleri ve seyahatler için uygundur. Fakat ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyorÇarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilitİstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilit

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.