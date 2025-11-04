Konya 04 Kasım Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olarak öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 22°C civarında olması beklenmektedir. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi tahmin edilmektedir. 5 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 21°C, 6 Kasım Perşembe günü 20°C, 7 Kasım Cuma günü ise 20°C civarında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman olması tarım faaliyetleri için önem taşımaktadır. Bununla birlikte, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesi don riski yaratmaktadır. Çiftçilerin hassas ürünlerin bulunduğu bölgelerde, gece örtüleme veya sulama gibi önlemler alması gerekmektedir. Bu durum, don zararlarını en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Bu dönemde havasının ılıman olması açık hava etkinlikleri ve seyahatler için uygundur. Fakat ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.