Konya 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Nem oranı %10, rüzgar hızı ise saatte 7.7 km ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:24, gün batımı ise 19:12 olarak bekleniyor.

Cumartesi günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Günboyu en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık 17°C olacak. Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor. Pazar günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranı su kaynaklarının hızla buharlaşmasına yol açabilir. Bu durum toprak kuruması sorunlarını da beraberinde getirebilir. Su tasarrufu sağlamak ve sulama sistemlerini verimli kullanmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Açık hava aktivitelerinde aşırıya kaçmamak, bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalıdır. Özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı buna göre yapmak en doğru yaklaşım olacaktır.