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Konya 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Konya 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Konya'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece sıcaklıkları 14°C civarında seyredecek. Bu değerler, Haziran ayının ortalama sıcaklıklarıyla uyumludur. Konya'nın tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü, gündüz sıcaklıklarının 30°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında kalacak. Bu dönemde hava koşullarının açık ve güneşli olması beklenmektedir.

Konya'nın Haziran ayındaki ikliminde ortalama sıcaklık 20.5°C'dir. Gündüz sıcaklıkları 26.7°C, gece sıcaklıkları 13.3°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 25 mm'dir. Nem oranı ise %40 civarındadır. Bu veriler, Haziran ayının Konya'da genellikle sıcak ve kuru geçtiğini göstermektedir.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gereklidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek olası sağlık sorunlarını önleyebilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da cilt koruması açısından faydalıdır. Sıcak hava, orman yangınları riskini artırdığı için doğaya yanıcı maddeler atılmamalıdır. Bu tür önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur ve çevre güvenliğini sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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