Konya 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 21 km hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 30°C'ye çıkacak. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte nem oranı gündüz %25 ile %29 arasında değişecek. Rüzgar hızları 5 ile 7 km/saat arasında olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem nedeniyle su kaynakları hızla buharlaşabilir. Toprak kuruması sorunları yaşanabilir. Su tasarrufu sağlamak ve sulama sistemlerini verimli kullanmak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Açık hava aktivitelerinde aşırıya kaçmamak, bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalıdır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği dönemde, tarım sektöründe sulama programlarını düzenlemek büyük önem taşır. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için dikkatli olunmalıdır. Açık hava aktivitelerinde aşırıya kaçmamak, bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak önerilir.