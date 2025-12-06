HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 1°C ile 12°C arasında değişecek. 7 Aralık Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. 8 Aralık'ta bulutlu ve güneşli, 9 Aralık'ta ise ara ara güneşli bir hava sürmesi öngörülüyor. Hava değişken olduğu için plan yaparken esnek olmanız önemlidir. Serin günlerde vücut ısınızı korumak ve dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır.

Konya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Konya'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 1°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacak. Gün boyunca hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor.

7 Aralık Pazar günü de hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 0°C ile 8°C arasında olacak. 8 Aralık Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 11°C arasında değişecek. 9 Aralık Salı günü bulutların arasından ara ara güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 1°C ile 10°C arasında olacak. 10 Aralık Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 1°C ile 9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Plan yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Serin havalarda vücut ısınızı korumak önemlidir. Kat kat giyinmek rüzgardan korunmak açısından faydalıdır. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kazaların artabileceğini aklınızda bulundurun. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılarYer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar
İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıİki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.