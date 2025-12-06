Konya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 1°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacak. Gün boyunca hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor.

7 Aralık Pazar günü de hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 0°C ile 8°C arasında olacak. 8 Aralık Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 11°C arasında değişecek. 9 Aralık Salı günü bulutların arasından ara ara güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 1°C ile 10°C arasında olacak. 10 Aralık Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 1°C ile 9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Plan yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Serin havalarda vücut ısınızı korumak önemlidir. Kat kat giyinmek rüzgardan korunmak açısından faydalıdır. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kazaların artabileceğini aklınızda bulundurun. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda vardır.