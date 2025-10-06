Konya 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

6 Ekim Pazartesi günü Konya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey-kuzeybatıdan eserek saatte yaklaşık 4.34 km hızla esecek. Nem oranı %32 civarında tahmin ediliyor.

7 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4.91 km hızla esecek. Nem oranı %52 civarında gerçekleşecek.

8 Ekim Çarşamba günü de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 8°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güneyden yaklaşık 13 km hızla esecek. Nem oranı %56 civarında bekleniyor.

9 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli bir şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacak. Rüzgar güneybatıdan saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Nem oranı %56 civarında kalacak.

10 Ekim Cuma günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarında bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Nem oranı %54 civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olacağı tahmin ediliyor. Gündüzleri sıcaklık 20-22°C arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 8-13°C olacak. Rüzgar hızları genellikle düşük kalacak. Nem oranları %32 ile %56 arasında seyredecek.

Bu hava koşullarında gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olmak için bir ceket alınabilir. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Düşük nem oranları, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.