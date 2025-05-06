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Konya 06 Mayıs Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 06 Mayıs Salı hava durumu raporu yayımlandı. Konya'da hava durumu parçalı bulutlu ve orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak tahmin edilmektedir.

Konya 06 Mayıs Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Konya'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığının 18.7°C, gece sıcaklığının ise 9.5°C olması beklenmektedir. Bu dönemde nem oranının %3 civarında olması öngörülmektedir.

7 Mayıs Çarşamba günü hava yine parçalı bulutlu ve orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 18.8°C, gece sıcaklığı ise 8.8°C olarak tahmin edilmektedir. 8 Mayıs Perşembe günü benzer şartlar devam edecek. Hava parçalı bulutlu ve orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 19.1°C, gece sıcaklığı ise 9.1°C olarak öngörülmektedir. 9 Mayıs Cuma günü hava parçalı bulutlu ve bölgesel düzensiz yağmur yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 19.2°C, gece sıcaklığı 9.5°C olacaktır. 10 Mayıs Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve ara ara şiddetli yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 19.5°C, gece sıcaklığı ise 9.6°C olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve yağışların yoğun olabileceği unutulmamalıdır. Vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evlerde su baskınlarına karşı önlemler almak önemlidir. Suyun birikmesini engellemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve güncel bilgilere göre planlama yapmak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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