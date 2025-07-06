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Konya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Konya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C. Gece ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı %27 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklık 18°C civarında kalacak. 8 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 35°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkate alınması gereken bir durum oluşturuyor.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bazı önlemler almak önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde, öğle ve öğleden sonra, dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler giyin. Şapka ve güneş gözlüğü kullanarak doğrudan güneş ışığından korunmaya çalışın. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazları kullanarak iç mekanlarda serin kalabilirsiniz. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini hafifletecektir.

Yüksek sıcaklıkların, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha riskli olabileceğini unutmayın. Bu grupların dikkatli olmaları ve gerekirse sağlık profesyonellerine danışmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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