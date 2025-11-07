Konya 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 7 Kasım 2025 Cuma günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 5°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %63 seviyesinde. Rüzgar hızı 1.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27. Gün batımı saati ise 17:45 olarak bekleniyor.

8 Kasım Cumartesi günü hava, puslu ve güneşli olacak. Sıcaklık 4°C ile 20°C arasında değişecek. 9 Kasım Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. 10 Kasım Pazartesi günü yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 3°C ile 20°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, rahat etmenize yardımcı olur.

Nem oranı yüksek günlerde sabah saatlerinde sis oluşumu görülebilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz. Takip mesafenizi artırmalısınız. Yaya olarak dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Görüş mesafesinin sabah saatlerinde kısıtlı olabileceğini unutmamalısınız.

Rüzgar hızı düşük olacağı tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle açık alanlarda bulunurken, rüzgarın yönünü ve hızını gözlemlemelisiniz.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir. Bu sayede ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Planlarınızı gerektiğinde güncelleyebilirsiniz.