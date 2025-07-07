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Konya 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 07 Temmuz 2025 Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Konya 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında olacaktır. Rüzgar, doğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Gece saatlerinde sıcaklık 22°C civarına düşecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 35°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 36°C ve 10 Temmuz Perşembe günü de 36°C civarında olması beklenmektedir. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak ve yağış beklenmemektedir.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Yüksek sıcaklıklarda açık hava etkinliklerini sınırlamak sağlıklı olacaktır. Serin ortamlarda kalmak da faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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