Konya 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu alçak bulutlarla kaplı olacak. En yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık ise 3°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %97 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 11.2 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati 17:29 olarak hesaplanmıştır.

9 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 9°C ile 3°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü ise 10°C ile 0°C arasında olması bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının soğuk ve bulutlu olacağı tahmin edilmektedir.

Soğuk ve bulutlu hava sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkların düşmesine neden olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmeniz önemli. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmeli ve baş, el ve ayaklarınızı korumalısınız. Aynı zamanda nem oranı yüksek olduğu için cilt kuruluğunu önlemek amacıyla nemlendirici kullanmak faydalıdır. Rüzgar hızının artması da açık alanlarda soğuk algısı yaratabilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler ve uygun aksesuarlar kullanmak gerekmektedir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini hatırlamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.