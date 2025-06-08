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Konya 08 Haziran Pazar hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Konya 08 Haziran Pazar hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarlarında, gece ise 16°C civarlarında olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 32°C'ye kadar yükselebilir. 10 Haziran Salı günü 32°C civarında, 11 Haziran Çarşamba günü ise 31°C’ye düşmesi bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü sıcaklık 31°C, 13 Haziran Cuma günü 29°C ve 14 Haziran Cumartesi günü 27°C civarında olacak. Bu süreçte hava genellikle güneşli kalacak ve yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra, dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları tarım faaliyetlerini de etkileyebilir. Bu dönemde sulama sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bitkilerin yeterli su alması sağlanmalıdır. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı. Doğaya sigara izmariti, cam şişe gibi yangına sebebiyet verebilecek maddeler atılmamalıdır. Ormanları korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde hem kişisel sağlık hem de çevre güvenliği için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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