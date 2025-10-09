HABER

Konya 09 Ekim Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 17°C civarında, gece ise 4°C seviyesine düşecek.

Konya'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 17°C civarında olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık 19°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %62, rüzgar hızı ise 15.9 km/saat ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati ise 18:23.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. 10 Ekim Cuma günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C civarına yükselebilir. 11 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 19°C'ye kadar çıkabilir. 12 Ekim Pazar günü bol güneş ışığı altında hava durumu 16°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları kat kat giyinmek faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Düşük rüzgar hızı, açık hava aktiviteleri için uygun koşullar sunar.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışığından faydalanmak da sağlıklı yaşam için yardımcı olur. Keyifli bir dönem geçirmek için dışarıda vakit geçirmek iyi bir seçim olacaktır.

