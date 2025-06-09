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Konya 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Konya 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 9 Haziran Pazartesi 2025 günü, hava sıcaklıkları 19°C ile 32°C arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Hava sıcaklığı 32°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 10 Haziran Salı günü sıcaklık 31°C, 11 Haziran Çarşamba günü 31°C ve 12 Haziran Perşembe günü 32°C'ye kadar yükselecek. Bol güneşli günler Konya'yı bekliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin ediliyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak havalara karşı dikkatli olmaları önemlidir. Sıcaklıkların artması, orman yangınları riskini de artırmaktadır. Bu nedenle, doğaya sigara izmariti, cam şişe ve yangına sebep olabilecek maddelerin atılmaması gerekmektedir. Ormanları korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Bu önlemler, sağlığımızı korumamıza yardımcı olur. Böylece yazın tadını çıkarabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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