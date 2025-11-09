HABER

Konya 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 9 Kasım 2025 Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C'ye kadar çıkacak. Önümüzdeki haftada ise hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 10 Kasım'da hafif yağmur, 14 Kasım'da ise sağanak yağışlar etkili olacak. Soğuk havalara karşı kat kat giyinmek ve yağmurlu günlerde şemsiye bulundurmak önemli. Hava durumu göz önünde bulundurularak yapılacak planlar sağlığınız açısından kritik bir öneme sahip.

Konya'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 20°C'ye kadar çıkacak. Gün içinde en düşük sıcaklık 4°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanacak.

10 Kasım Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurlar etkili olacak. 11 Kasım Salı günü ise hava çoğunlukla güneşli geçecek. 12 Kasım Çarşamba günü hava yine güneşli olacak. 13 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 14 Kasım Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur olasılığı var.

Bu dönemde hava koşularındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Soğuk algınlıklarından korunmak için önlem almak gereklidir.

Ayrıca hava koşullarına bağlı trafik ve yol durumlarını kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken bu durumları göz önünde bulundurmalısınız.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Hava durumunu takip ederek günlük planlarınızı yapmalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve güvenliğiniz açısından önemlidir.

