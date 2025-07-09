Konya 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığının ise 22°C civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 5.67 km hızla esecek. Nem oranı %12 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 36°C'ye ulaşacak. 11 Temmuz Cuma günü de sıcaklık 36°C civarında kalacak. 12 Temmuz Cumartesi günü ise 34°C bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle açık olacak ve yağış olmayacak.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek gerekir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, aşırı sıcakların etkisini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Şapka takmak da önerilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmek en iyi yol olacaktır.