HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Konya 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 21°C civarında seyredecek. 11 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 19°C, 12 Ağustos Salı günü ise gündüz 32°C, gece 20°C olacak. Bu sıcaklıklar, Konya'nın Ağustos ayındaki tipik hava koşullarına uygundur.

Ağustos ayında Konya'da ortalama gündüz sıcaklığı 30,6°C, gece sıcaklığı ise 17,2°C olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı da %33 civarındadır. Bu veriler, Konya'nın Ağustos ayındaki genel iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gereklidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruması için uygun ürünler kullanmak faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmalarını gerektirir. Aşırı sıcakların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını sınırlamak çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

Sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Bitkilerin sulama programlarını güncellemeleri de önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!
Hukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararıHukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.