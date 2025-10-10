Konya 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 6°C. En yüksek sıcaklık ise 17°C civarında olacak. Nem oranı %48. Rüzgar hızı ise saatte 6.8 km olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:53. Gün batımı ise 18:19 olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 11 Ekim Cumartesi günü hava daha sıcak geçecek. En düşük sıcaklık 7°C. En yüksek sıcaklık 20°C olarak öngörülüyor. 12 Ekim Pazar günü hava biraz serinleyecek. En düşük sıcaklık 2°C. En yüksek sıcaklık ise 15°C civarında olacak. Nem oranı %56 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 4.8 km ile 13.8 km arasında ölçülecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Bu nedenle, sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Rüzgarın hızının artabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması önerilir.

Konya'da 10 Ekim 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut. Ancak sabah ve akşam saatlerinin serin olabileceği unutulmamalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.