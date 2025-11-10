HABER

Konya 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

10 Kasım 2025 tarihinde Konya'da hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlar ile başlayacak. Sıcaklık 18°C'ye yükselecek. Salı günü de hafif yağmurlar devam edecek ve sıcaklık 13°C civarında kalacak. Çarşamba günü bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Perşembe günüyse yer yer sağanak yağış görülecek. Sıcaklık ise 14°C civarına düşecek. Yağışlar sebebiyle yollar kayganlaşabilir, bu yüzden araç kullanırken dikkatli olunmalı.

Cansu Akalp

10 Kasım 2025 Pazartesi, Konya'da hava koşulları hafif çiseleyen yağmurlar ile başlayacak. Artan bulutlulukla birlikte sıcaklık 18°C'ye çıkacak. Bu, sabah saatlerinde hafif yağmurlara hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Salı günü, hava hafif çiseleyen yağmurlarla devam edecek. Sıcaklık 13°C civarında kalacak. Çarşamba günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 17°C civarına ulaşacak.

Perşembe günü, yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 14°C civarına düşmesi öngörülmektedir. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği dikkate alınmalı. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Ayrıca, yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız.

