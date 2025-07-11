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Konya 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları yüksek olacak.

Konya 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C'ye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının tipik hava koşullarına uygundur. Genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 36°C civarında olacak. Hava açık kalacak. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 37°C'ye ulaşacak. Yine güneşli bir hava öngörülüyor. 14 Temmuz Pazartesi gününde de sıcaklık 37°C civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı da düşük seviyelerde kalacak.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının hızla yükselmesi, sağlık sorunlarına yol açabilir. Güneş çarpması ve dehidrasyon riski bulunmaktadır. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş kremi kullanmak da gereklidir. Evde kalanların serin ortamlarda bulunmaları ve gereksiz efor sarf etmemeleri önerilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların, sıcaklıkların ürün ve hayvan sağlığı üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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